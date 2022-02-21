Посольство в Австралии отвергло заявления о причастности России к кибератакам на Украине

СИДНЕЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Канберре отвергло утверждения австралийских властей о том, что российская сторона может стоять за недавними кибератаками на украинские банки и сети Минобороны Украины. Соответствующее заявление главы диппредставительства Алексея Павловского было передано в ТАСС в понедельник.

Согласно ему, "приписывание России недавних кибератак против Украины не более правдоподобно, чем прогнозы разведки США о "неизбежном" российском вторжении, которые мы слышим почти ежедневно в течение нескольких недель". "Россию необоснованно обвинили в "срыве работы бизнеса и служб жизнеобеспечения, а также в нарушении доверия общества" на Украине. Однако в этом отношении ничто не сравнится с вредом, причиняемым кампанией по дезинформации, разжигающей страх, проводимой западными политиками и СМИ, которая, как официально заявляет [украинский] президент [Владимир] Зеленский, обошлась экономике страны как минимум в $12,5 млрд", - подчеркнул посол России в Австралии.

О том, что из страны вывели $12,5 млрд после того, как в информационном пространстве начали появляться сообщения о "вероятном вторжении РФ конце января", Зеленский сообщил 28 января в ходе интервью представителям зарубежных СМИ.

Ранее австралийское внешнеполитическое ведомство опубликовало совместное заявление главы МИД Марис Пейн, министра внутренних дела Кэрен Эндрюс и главы оборонного ведомства Питера Даттона, в котором ответственность за кибератаки на ряд украинских учреждений и ведомств возлагалась на российскую военную разведку.

15 февраля Центр информбезопасности Украины заявил о DDoS-атаке на сайты Минобороны, вооруженных сил, государственных Приватбанка и Ощадбанка. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к кибератакам на Украине.