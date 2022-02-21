Захарова упрекнула НАТО в невыполнении обещаний по нерасширению

В понедельник в своем Telegram-канале дипломат привела видеозапись немецких СМИ ARD и Der Spiegel, на которой 2 февраля 1990 года на тот момент вице-канцлер ФРГ Ганс-Дитрих Геншер и госсекретарь США Джеймс Бейкер заявляют об отсутствии у НАТО намерений расширять зону обороны на восток, причем это касается "не только ГДР, но и вообще".

"Не знали Геншер и Бейкер, что 32 года спустя генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в 1990 году статс-секретарь в министерстве охраны окружающей среды Норвегии) запросто и походя так опровергнет их слова: "Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре", - пишет Захарова.

"Так что же это за организация такая, если каждый год ее члены и представители опровергают друг друга по принципиальным вопросам и продолжают делать заявления, не соответствующие проводимой политике?" - добавила официальный представитель МИД РФ.