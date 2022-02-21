Косачев считает, что Запад не допустит появление на Украине ядерного оружия

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Ядерный шантаж Киева адресован прежде всего западным странам, которые в свою очередь вряд ли допустят появления на Украине ядерного оружия. Такое мнение выразил в понедельник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном признании Будапештского меморандума недействительным.

"Угрозы Зеленского, конечно, будут услышаны, однако реакция может проявиться вовсе не в увеличении потоков финансовых вливаний и вооружений. Не думаю, что кто-то на Западе допустит появления ядерного оружия на Украине, хотя не исключаю, что и такого рода циничные расчеты вполне могут быть в головах тех, кто хотел бы реального и максимально масштабного конфликта между Россией и Украиной, будучи на безопасном расстоянии от места событий. Но тем не менее будем надеяться, что здравый смысл проснется у всех, кто понимает возможные последствия таких процессов для всей Европы", - написал сенатор в своей колонке в газете "Известия" на официальном сайте издания.

Он отметил, что подобный призыв звучит из украинских уст уже не в первый раз, однако сейчас "он подкреплен вполне откровенной угрозой". "Напомню, что формат, в котором прозвучала пламенная речь Зеленского, достаточно специфический: Мюнхенская конференция - это, прежде всего, атлантический "междусобойчик", на который принято приглашать и гостей из иных регионов. То есть нет сомнений, что шантаж Киева адресован прежде всего западным странам", - констатировал вице-спикер СФ.

Парламентарий одновременно обратил внимание, что Россия в этом году официально вообще не представлена в Мюнхене из-за условия организаторов об обязательном до начала форума шестидневном карантине в гостинице для не привитых вакцинами, признанными в Евросоюзе. "С трудом представляю, кто из уважающих себя политиков в мире согласился бы на это", - добавил он.

Сенатор подчеркнул, что украинская угроза была высказана не столько России, сколько партнерам самого Киева. "Чего именно добивается Зеленский, он особо и не скрывает. Он считает страны Запада обязанными помогать Украине: создать для Украины Фонд устойчивости и обновления, программу ленд-лиза, поставку новейших вооружений, гарантировать энергетическую безопасность и т. п.", - указал Косачев.

По его мнению, расчет оратора не совсем оправдался. "Конечно, у призывов продолжать безудержное и крайне опасное (ибо порождающее иллюзии потенциальной безнаказанности) вооружение Украины есть своя аудитория на Западе - прежде всего, англосаксонские и польско-балтийские "ястребы", крайне заинтересованные в обострении конфликта и втягивании в него России. Однако в Германии ядерный шантаж со стороны государства, на территории которого находится хорошо памятная немцам Чернобыльская АЭС, где "зеленые" входят в правящую коалицию, - это перебор", - полагает заместитель председателя СФ.

Потенциальные угрозы

Косачев отметил, что многие сомневаются в реалистичности возврата Украины в "ядерный клуб" в качестве державы, обладающей ядерным оружием и средствами его доставки. Однако призвал не забывать, что Украина и так находится в числе ядерных держав, поскольку на ее территории расположены четыре АЭС и 15 энергоблоков. "Да, создание высокообогащенного урана - процесс непростой, и мощностей для него у Украины нет, однако теоретически она может создать "грязную бомбу" с отработанным ядерным топливом. А некоторые местные особо горячие головы уже пригрозили организовать Европе новый Чернобыль, если, мол, "агрессия" все же состоится", - подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что у Запада есть предостаточно поводов для беспокойства о возможном попадании ядерного оружия в руки экстремистов и иных опасных сил.

В субботу на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что поручил МИД созвать саммит стран - участниц Будапештского меморандума. По его словам, если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то меморандум будет признан Киевом недействительным. Будапештский меморандум подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Согласно этому документу Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность.