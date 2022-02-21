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Генконсульство России в Одессе приостановило запись на прием в связи с оптимизацией штата

Аналогичное сообщение разместило генконсульство РФ в Харькове

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе приостановило запись на прием в связи с оптимизацией штата, обусловленной действиями Запада. Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства, размещенном на его сайте.

"В связи с оптимизацией штата Генерального консульства России в Одессе, обусловленного аналогичными действиями ряда западных страны, запись по новым заявкам на прием приостанавливается до размещения отдельного объявления", - говорится в сообщении. При этом указывается, что прием уже записавшихся посетителей будет осуществляться.

Аналогичное сообщение размещено и на сайте Генерального консульства РФ в Харькове.

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