Посол России: разговоры Киева о возврате к ядерному оружию не поймет общественность Европы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Разговоры Украины о возвращении к обладанию ядерным оружием не найдут понимания среди здравомыслящей общественности в Германии и других странах Европы. Об этом заявил в понедельник посол России в Берлине Сергей Нечаев в эфире телеканала "Россия-24".

"Если на Украине действительно хотят попытаться возобновить разговоры об обладании ядерным оружием - судя по всему, это является одной из целей подобного рода заявлений, - то это вряд ли найдет понимание у здравомыслящей европейской общественности, в частности немецкой. Немцы, как известно, противники ядерного оружия и выступают за полное ядерное разоружение, поэтому новые конфликтные ситуации им вряд ли нужны", - сказал он, комментируя соответствующие заявления президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхене.

Тем не менее, по словам главы российского диппредставительства, германская сторона "Украину поддерживает и поощряет". "События в Донбассе, в том числе то, что президент [РФ Владимир Путин] обозначил как геноцид, стараются не замечать и оказывать влияние на Украину с тем, чтобы Киев выполнил наконец обязательства по минскому комплексу мер, такого давления со стороны Берлина пока не наблюдается, что в принципе достойно сожаления", - резюмировал он.

19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что поручил МИД созвать саммит стран - участниц Будапештского меморандума. По его словам, если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то меморандум будет признан Киевом недействительным. Будапештский меморандум подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Согласно этому документу Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность.