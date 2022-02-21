Лавров заявил, что в США начал складываться более реалистичный взгляд на кризис в Сирии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россия имеет основания полагать, что в США стал формироваться более реалистичный взгляд на сирийское урегулирование, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в понедельник по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом в Москве.

"Все-таки у США в последние месяцы складывается более реалистичная картина того, что происходит в Сирии, и как нужно выстраивать свои действия в отношении сирийского урегулирования. По крайней мере, шапкозакидательские заявления, которые мы слышали еще в 2011-2012 годах о том, что "дни режима сочтены", мы больше не слышим", - сказал руководитель российского дипведомства.

Он отметил, что более реалистичный взгляд появился и у государств региона. "Не только Соединенные Штаты, но и все больше стран региона, арабских стран, соседей Сирии, стран - членов Лиги арабских государств понимают, что работать нужно с законными представителями, руководителями Сирийской Арабской Республики, - заявил Лавров. - Мы такую тенденцию приветствуем, и чем скорее она обретет форму практических договоренностей, поиска практических решений, тем будет лучше и для сирийского народа, и для народов всего региона".

Вместе с тем глава МИД России назвал неприемлемыми действия американцев на территории арабской республики.

"Они, по сути дела, оккупировали восточный берег реки Евфрат, они, по сути дела, лишают законные сирийские власти доступа к ресурсам углеводородов, ресурсам продовольствия в виде зерна. Мы говорили об этом сегодня, я считаю, что это неприемлемо, - продолжил он. - Те заигрывания, которые мы видим в американской политике с определенными курдскими структурами, с откровенным прицелом на разжигание сепаратистских настроений, конечно, это очень опасные игры".

По словам Лаврова, Россия постоянно заостряет эти вопросы по каналам контактов с Соединенными Штатами и по линии военных, и по линии дипломатов по сирийскому урегулированию. "У нас есть основания полагать, что американцы не пропускают их мимо ушей, хотя конкретного результата мы не наблюдаем", - заключил глава дипведомства.