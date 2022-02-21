Лавров заявил, что США всячески стараются обойти принцип неделимости безопасности

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. США всячески пытаются обойти принцип неделимости безопасности, который является опорным для России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник на заседании Совета безопасности в Кремле.

"Опорный для нас принцип неделимости безопасности, на который мы активно ссылались, США всячески стараются обойти", - сказал он.

Лавров указал, что США извлекают из данного принципа единственный элемент, который их устраивает, - свободу выбора союзов. "При этом полностью игнорируют все остальное, включая ключевое условие, которое гласит, что никто при выборе союзов и безотносительно союзов не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - подчеркнул министр.

По словам главы МИД РФ, оценка Россией ответа США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности показывает, что на Западе не готовы воспринимать центральные предложения РФ. "Прежде всего в том, что касается нерасширения НАТО на восток, это требование отклонено со ссылкой на так называемую политику открытых дверей альянса и свободу выбора государством способов обеспечения своей безопасности. Альтернативы этому ключевому положению не предложено ни в ответе США, ни в ответе НАТО", - добавил Лавров.

России нужно продолжать работу с США и НАТО в рамках диалога о безопасности, сказал Лавров.

"Мы исходим из того, что работу [с США и НАТО в рамках диалога о безопасности] нужно продолжать. Мы в изложенном мной духе подробно отреагировали на поступившие документы из Вашингтона и Брюсселя, но отреагировали пока только в адрес Соединенных Штатов, в том числе и прежде всего потому, что натовское направление мы рассматриваем как вспомогательное, исходя из того, что натовцы, конечно же, будут определять свои шаги прежде всего, а может быть, даже исключительно в зависимости от того, какую позицию займет Вашингтон", - указал глава дипведомства.

Лавров сказал, что оределенные подвижки наметились в диалоге с Вашингтоном в сфере безопасности, но пока они носят несущественный характер. "Подытоживая оценку ответов [американской стороны на предложения Москвы по гарантиям безопасности], мы можем констатировать, что есть подвижки. Они несущественные, но они есть", - указал глава дипведомства.

Лавров сообщил, что итоги Мюнхенской конференции по вопросам безопасности подтвердили, что страны Запада опираются в своих действиях на позицию США.

"На недавно закончившейся Мюнхенской конференции по вопросам безопасности каждый западник провозглашал абсолютную приверженность единой позиции. Единую позицию вырабатывают Соединенные Штаты, поэтому Мюнхен просто подтвердил, что говорить нужно с Вашингтоном. Именно этим мы сейчас занимаемся, направив одобренный вами ответ на американский документ (ответ на предложения РФ по вопросам безопасности - прим. ТАСС)", - сказал Лавров, обращаясь к Путину.

Россия в декабре направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, в число которых вошли требования юридически закрепить отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, а также вернуть его военную инфраструктуру к границам 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали Москве свои письменные ответы, из которых следует, что на принципиальные для России уступки Запад не пошел. 17 февраля российская сторона опубликовала свою реакцию на американский ответ, аналогичный документ для альянса пока готовится.

Россия намерена добиваться ответа от западных стран на вопрос о нерасширении НАТО в восточном направлении, заявил министр иностранных дел России.

"Мы в нашем ответе подчеркнули целостность изначальной российской инициативы. Готовы обсуждать и те вопросы, о которых американцы вспомнили, в том числе с учетом наших прежних идей, но делать мы это будем, исключительно добиваясь ответа на главные вопросы, которые нас беспокоят - прекращение расширения НАТО на восток и рассмотрение конфигурации натовского присутствия на европейском континенте, прежде всего в Центральной и Восточной Европе, с учетом того, о чем договаривались в рамках Россия - НАТО", - сказал министр.

Лавров отметил, что в ответах США по гарантиям безопасности Россия вновь подчеркнула, что "предложения - это не меню, из которого можно выбирать". "Они и не являются ультиматумом, просто они опираются на абсолютно очевидную вещь, что ситуация в мире может быть решена только в комплексе на данном этапе", - подчеркнул он, добавив, что украинский кризис во многом зависит от того, как развиваются отношения между РФ и "ведомым США Западом".

Лавров подчеркнул, что Запад в целом поддерживает минский комплекс мер по урегулированию на Украине, но "в абсолютно стерильном ключе" без какой-либо готовности заставить Киев добиться его выполнения.

"По Украине в целом выражена в этих документах (ответах США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности - прим. ТАСС) поддержка минскому Комплексу мер, но в абсолютно стерильном ключе без какой-либо готовности заставить Киев, добиться от Киева выполнения положений этого важнейшего документа", - сказал Лавров.

Лавров подтвердил сегодняшний ожидающийся разговор с главой МИД Франции. Лавров рассчитывает, что глава МИД Франции расскажет в телефонном разговоре о позиции США.