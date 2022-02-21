МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев призвал поддержать обращение Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР.

"То, что касается Донецкой народной республики, Луганской народной республики: народ натерпелся, уже больше просто мучить их нельзя. <...> я понимаю, что мы должны поддержать решения, которые Дума рекомендует вам как президенту принять", - сказал он в понедельник на заседании Совета безопасности, который проводит президент РФ Владимир Путин.

Помимо этого, Патрушев отметил, что США скрывают свою истинную цель, которой на деле является развал России. "Свою конкретную цель они скрывают, а <...> это развал Российской Федерации", - сказал он, выступая в понедельник на заседании Совбеза РФ.

Соединенные Штаты организовали конфликт в Донбассе, и именно с ними необходимо вести переговоры, сказал Николай Патрушев.

"Это (конфликт в Донбассе - прим. ТАСС) не народ Украины организовал, народ Украины против этого, их запугивают, заставляют идти по этому пути. Организовали США, <...> поэтому единственная <...> страна, с кем надо вести переговоры, - это США", - сказал он.

Переговоры России имеет смысл вести только с США, все остальные будут делать то, что скажут Штаты - Патрушев

Если США откажутся быстро прекратить бойню в Донбассе, единственная возможность - признание ДНР и ЛНР, уверен Патрушев