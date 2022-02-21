Лавров указал Бербок, что ответственность за эскалацию в Донбассе лежит на Киеве

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре по телефону в понедельник с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок подчеркнул, что ответственность за наращивание эскалации на линии соприкосновения в Донбассе и участившиеся в этой связи вооруженные провокации лежат на Киеве. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В отношении ситуации на юго-востоке Украины Лавров подчеркнул, что на Киеве лежит ответственность за наращивание эскалации на линии соприкосновения в Донбассе и участившиеся в этой связи вооруженные провокации, которые уже послужили толчком к началу гуманитарной эвакуации в Россию гражданского населения непризнанных республик, - отметили в дипведомстве. - Лавров вновь призвал германскую сторону как участницу "нормандского формата" оказать максимальное влияние на украинские власти с целью побудить их занять более конструктивную позицию".

Также Лавров и глава МИД ФРГ затронули дискриминационные действия в отношении RT. "Были затронуты отдельные вопросы двусторонней повестки российско-германских отношений, в том числе дискриминационные действия правительства ФРГ в отношении канала RT на немецком языке, а также перспективы российско-германского форума общественности "Петербургский диалог", чья деятельность блокируется германской стороной", - говорится в сообщении МИД РФ.