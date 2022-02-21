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Петра Толстого переизбрали секретарем московского отделения "Единой России"

Также была проведена ротация состава регионального политсовета, его президиума и контрольной комиссии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в понедельник был вновь избран главой московского городского регионального отделения партии "Единая Россия". Такое решение было принято в ходе 27-й конференции отделения.

"Большое спасибо за оказанное доверие, обязуюсь его оправдать", - заявил в ходе конференции Толстой.

Кроме того, на конференции была проведена ротация состава регионального политсовета, его президиума и контрольной комиссии, а также избраны заместители секретаря регионального отделения. В тайном голосовании приняли участие более 200 делегатов конференции.

Теги
РоссияТолстой, Петр Олегович
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