МИД: сообщения из США о списке "неугодных" РФ украинцев вызывают недоумение

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сообщения американских СМИ о письме постпреда Соединенных Штатов при отделении ООН в Женеве в адрес верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет вызывают недоумение. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее несколько изданий опубликовали текст этого письма, в котором в том числе содержатся утверждения, что Россия якобы подготовила список украинских политиков, которых планируется убить или арестовать после "вторжения" на Украину.

"У нас вызывает недоумение и тревогу за американских коллег опубликованное в The Washington Post письмо постоянного представителя США при отделении ООН в Женеве в адрес верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о "первых шагах" российских властей после якобы неминуемого в ближайшее время военного вторжения на Украину", - указала Захарова. Дипломат подчеркнула, что "содержание указанного письма не выдерживает никакой критики, по сути, это бред на грани проявления психического заболевания". "Рассматриваем такое обращение как продолжение линии Вашингтона на пропаганду войны и разжигание национальной и религиозной ненависти, как прямое подстрекательство к вражде и насилию", - добавила она.

Захарова обратила внимание, что американский постпред "на основе какой-то информации из непонятных источников, выдаваемой за абсолютно достоверную", в привычной манере и "на полном серьезе" информирует Бачелет о якобы уже разработанных Москвой планах "провести зачистку" захваченной территории Украины от "оказывающих сопротивление сил, включая получивших убежище на Украине российских и белорусских диссидентов, журналистов и борцов с коррупцией, представителей религиозных и этнических меньшинств, а также ЛГБТИ-сообщества".

"У американцев нет сомнений, что в этих целях официальная Москва, мол, уже приступила к составлению списков лиц, подлежащих уничтожению. Для этого российские оккупационные власти якобы будут использовать такие средства, как убийства, похищения и насильственные исчезновения, применение пыток в массовом масштабе, интернирование в концентрационные лагеря, - продолжила она. - Особую озабоченность вызывает тот факт, что в качестве инструмента своей пропаганды на этот раз администрация США надеется использовать учреждения и механизмы Организации Объединенных Наций, вовлекая их в свою грязную политическую игру".

Представитель российского дипведомства напомнила американским партнерам, что их поведение, а именно "пропаганда войны, призыв и подстрекательство к национальной, расовой и религиозной ненависти, к вражде и насилию" запрещены международным правом - статьей 20 Международного пакта о гражданских и политических правах.