Путин и Алиев проведут переговоры и подпишут декларацию о союзническом взаимодействии

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, который находится в России с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По итогам переговоров будет подписана декларация о союзническом взаимодействии, выводящая отношения между Россией и Азербайджаном на союзнический уровень.

По данным Кремля, стороны планируют обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Кроме того, планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

Алиев прибыл в Москву накануне. В аэропорту Внуково-2 азербайджанского лидера и его супругу Мехрибан Алиеву встречали замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко и другие официальные лица.

Визит Алиева не ограничится только переговорами с российским президентом. В частности, как ожидается, 23 февраля глава республики ознакомится с совместной фотовыставкой ТАСС и азербайджанского агентства АзерТАдж, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном, и встретится с руководителями ведущих российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС.

Ситуация в Карабахе

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

11 января 2021 года на встрече в Москве достигнута договоренность о разблокировании региональных коммуникаций. Для этих целей решено создать рабочую группу на уровне вице-премьеров трех стран.

26 ноября 2021 года на переговорах в Сочи Путин, Алиев и Пашинян условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Они также оговорили необходимость создания двусторонней комиссии по делимитации границы с последующей ее демаркацией. Россия окажет консультативное содействие по запросу сторон.

Проблема демаркации границы Армении и Азербайджана встала после того, как осенью 2020 года под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, а граница двух стран стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями Армении. Ситуация там остается напряженной.