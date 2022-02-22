Парламент Дагестана одобрил кандидатуру Абдулмуслимова на пост главы правительства региона

МАХАЧКАЛА, 22 февраля./ТАСС/. Народное собрание Дагестана во вторник одобрило кандидатуру врио вице-премьера региона Абдулмуслима Абдулмуслимова на пост председателя правительства республики, передает корреспондент ТАСС.

За утверждение его кандидатуры премьер-министром проголосовали 80 депутатов из 80 присутствовавших на сессии. Всего в парламенте Дагестана 90 народных избранников.

Как отметил в своем выступлении председатель Народного собрания республики Дагестан седьмого созыва Заур Аскендеров, круг вопросов, которыми занимался Абдулмуслим Абдулмуслимов, достаточно широкий, и на всех должностях он показал себя как грамотный управленец, хороший организатор и активный руководитель, который нацелен на конкретный результат. "Он знает особенности и проблемы республики. Могу охарактеризовать его как профессионала, компетентного, трудолюбивого и с высокой ответственностью человека", - сказал в ходе сессии Аскендеров.

В свою очередь Абдулмуслимов поблагодарил главу Дагестана Сергея Меликова и депутатов парламента республики за оказанное доверие.

Он отметил, что программа развития Дагестана будет построена на базе пяти основных целей развития РФ до 2030 года, утвержденной президентом России. "Это в первую очередь здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный и надежный труд и успешной предпринимательство, а также цифровая трансформация", - сказал он.

Первоочередные задачи

Важнейшими направлениями работы правительства, как отметил Абдулмуслимов, станет создание условий для комфортного проживания дагестанцев, обеспечение их безопасности и здоровья, которые особенно актуальны сегодня в условиях пандемии.

"Несмотря на принимаемые меры, мы все еще отстаем от среднероссийских показателей по некоторым позициям. В частности, по обеспечению койками и амбулаторно-поликлиническими учреждениями. Поэтому задача ставится шире, это повысить качество и доступность медицинской помощи, снизить смертность населения, в том числе от таких распространенных заболеваниях как онкология, болезней в системе кровообращения, младенческой смертности", - сказал он.

По мнению Абдулмуслимова, еще одним ключевым направлением социальной сферы является развитие образования. Задачами в этом направлении являются обеспечение стопроцентной доступности дошкольного образования, ликвидация трехсменного образования в школах республики, а также организация качественного питания в школах.

"Конечно, это проблемы, которые копились годами, но сегодня для их решения есть соответствующие ресурсы и возможности. Главное - это обеспечить их эффективное использование", - отметил он.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов внес на рассмотрение в Народное собрание кандидатуру Абдулмуслима Абдулмуслимова для получения согласия на назначение его председателем правительства республики. Абдулмуслим Абдулмуслимов родился в 1960 году в с. Гертма Казбековского района. Окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева и Московскую государственную юридическую академию. С 2019 года являлся заместителем председателя правительства Дагестана. До этого был секретарем Совета безопасности Республики Дагестан, министром сельского хозяйства и продовольстия Дагестана.