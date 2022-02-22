Лавров заявил, что Россия ценит усилия Туркмении по достижению мира в Афганистане

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия приветствует вклад Туркмении в международные усилия по достижению мира в Афганистане. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с вице-премьером, главой МИД Туркмении Рашидом Мередовым.

Глава МИД РФ отметил, что Москва и Ашхабад заинтересованы в том, чтобы Афганистан развивался как мирное, независимое, нейтральное государство, свободное от террористических и наркотических угроз. "Приветствуем тот вклад, который Ашхабад последовательно вносит в общие международные усилия по достижению мира в Афганистане и вокруг него", - подчеркнул он.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.