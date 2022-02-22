Клишас: договоры с ЛНР и ДНР соответствуют международным процедурам и Конституции РФ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Ратифицированные Госдумой и Советом Федерации договоры с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в том числе военной, соответствуют международным процедурам и Конституции РФ, заявил во вторник глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Соблюдены все положения Конституции РФ, международные процедуры, федеральное законодательство и регламент Совета Федерации", - сказал Клишас во время рассмотрения вопроса о ратификации договоров.

"С точки зрения Конституции РФ соблюдены все необходимые процедуры по подписанию указов и признанию независимости и суверенитета этих государств, а также положения закона "О международных договорах" с точки зрения подписания соответствующих соглашений между Донецкой, Луганской народными республиками и Российской Федерацией", - добавил сенатор.

По его словам, положения представленных договоров подкреплены необходимым правовым основанием. "Так, согласно ст. 79 Конституции РФ, Россия принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов и гарантирует своим гражданам право на защиту и покровительство за ее пределами - статья 61, часть 2", - подчеркнул Клишас.