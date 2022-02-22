В МИД РФ заявили, что страна готова помогать ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия готова в случае угрозы оказать военное содействие Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), но на сегодняшний день речи о вводе туда войск не идет. Об этом во вторник заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Военная помощь предусмотрена договором. Но давайте не будем спекулировать. Пока никто не собирается ничего никуда вводить. Если будет угроза, тогда мы окажем содействие в соответствии с ратифицированными договорами", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию. В субботу в республиках началась всеобщая мобилизация.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.