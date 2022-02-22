Россия будет оказывать ДНР и ЛНР военную помощь

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия будет оказывать Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) военную помощь, подтвердил президент РФ Владимир Путин во вторник, отвечая на вопросы журналистов.

"По поводу использования вооруженных сил за рубежом. Ну, а как же, конечно, мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах и с Донецкой народной республикой, и с Луганской народной республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь", - сказал Путин.

Он добавил, что поскольку в Донбассе идет конфликт, Россия этим решением "ясно дает понять, что в случае необходимости намерена исполнять взятые на себя обязательства".