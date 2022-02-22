Лавров и глава МИД ОАЭ отметили рост товарооборота и обсудили график контактов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили во вторник по телефону рост товарооборота между странами, который приблизился к $5 млрд по итогам 2021 года, а также график предстоящих контактов.

"С обеих сторон была дана высокая оценка достигнутому уровню развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества. С удовлетворением отмечено, что по итогам 2021 года двусторонний товарооборот приблизился к $5 млрд, что вывело ОАЭ на первую позицию среди партнеров России в арабском мире по этому показателю", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран затронули также некоторые актуальные вопросы дальнейшего укрепления делового взаимодействия и внешнеполитической координации, включая график предстоящих контактов", - добавили в дипведомстве.

Как отметили на Смоленской площади, стороны также обменялись мнениями по региональной проблематике, особое внимание было, в частности, уделено ситуации в Йемене, "в том числе в контексте обсуждения в Совете Безопасности ООН проекта соответствующей резолюции". "Лавров вновь подчеркнул бесперспективность силового решения затянувшегося кровопролитного конфликта в этой стране. Акцентирована необходимость скорейшего запуска под эгидой ООН инклюзивного межйеменского диалога с участием всех влиятельных политических сил, конфессиональных и региональных групп страны, нацеленного на поиск компромиссных развязок имеющихся проблем", - подчеркнули в МИД РФ.