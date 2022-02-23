В Госдуме и Совете Федерации создадут группу дружбы с парламентами ДНР и ЛНР

ДОНЕЦК, 23 февраля. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что на уровне парламентов России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет создана группа дружбы по линии депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации.

"На уровне парламентов действительно у нас существует практика таких групп дружбы, которые создаются и на уровне нижней палаты, и на уровне Совета Федерации. Поэтому, безусловно, такая группа дружбы по линии депутатов Госдумы и сенаторов РФ будет создана", - сказал Турчак на пресс-конференции в среду.

По его словам, также может быть создана и межправительственная комиссия с участием России, ДНР и ЛНР, однако решение должно быть принято на уровне глав государств. Турчак добавил, что первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий "уже в мае планирует провести выездное заседание комитета" на территории Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Это произошло после резкого ухудшения ситуации в Донбассе. В республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые среди мирного населения. 18 февраля главы ЛНР и ДНР в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию.