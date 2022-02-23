Западу нужно научиться пользоваться дипломатией как профессией - МИД РФ о словах главы МИД Италии о том, что не время для двусторонних встреч с РФ.
Молния
МИД РФ: Западу нужно научиться пользоваться дипломатией как профессией
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
В МИД РФ считают "далекими от реальности" заявления о нарушении суверенитета Украины
В дипведомстве отметили, что генсеку ООН все годы украинского кризиса следовало требовать от Киева выполнения минских соглашений и налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском
Читать полностью