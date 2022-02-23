МИД РФ: Западу нужно научиться пользоваться дипломатией как профессией

Признание суверенитета ДНР и ЛНР

В МИД РФ считают "далекими от реальности" заявления о нарушении суверенитета Украины

В дипведомстве отметили, что генсеку ООН все годы украинского кризиса следовало требовать от Киева выполнения минских соглашений и налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском

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