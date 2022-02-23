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Захарова: Россия ответит, если угрозы Лондона по-поводу работы RT будут реализованы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россия ответит, если угрозы властей Великобритании по-поводу работы телеканала RT будут реализованы, заявила в среду в эфире телеканала "Россия-24" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если эти (по-поводу работы RT - прим. ТАСС) угрозы будут реализованы, то мы ответим", - сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

По словам Захаровой, поведение РФ, которая отвечает на подобные угрозы, "вызывает неудовольствие" у Запада. "Они долгое время жили с ощущением абсолютной безнаказанности происходящего. <...> угрозы, которые сегодня мы услышали из Британии, а я подчеркну, что речь идет не о каких-то медиарегуляторах или частных лицах, а это угроза от правительства Британии: премьер-министра и других представителей кабинета", - отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании обратилось к медиарегулятору Ofcom ("Офком") с просьбой пересмотреть решение о выдаче лицензии на вещание телеканалу RT.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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