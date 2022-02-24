Путин обсудит с премьером Пакистана двусторонние и региональные вопросы

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет в Москве переговоры с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

Имран Хан прилетел в Москву по приглашению российского лидера. Он стал первым главой правительства Пакистана, который посещает РФ за более чем два десятилетия.

Как сообщила пресс-служба Кремля, на повестке встречи будут как вопросы двусторонних отношений, так и региональные темы. "Планируется обсудить основные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по актуальным региональным темам, включая ситуацию в Южной Азии", - говорится в сообщении Кремля. Как ранее сообщил МИД Пакистана, одной из тем переговоров станет энергетическое сотрудничество. Ожидается также, что Путин и его визави обменяются мнениями по темам исламофобии и ситуации в Афганистане.

В последние месяцы контакты российского лидера с Имраном Ханом активизировались. За прошедшие полгода политики созванивались трижды и обсуждали не только двусторонние отношения, но и совместные усилия по борьбе с распространением коронавируса и ситуацию вокруг Афганистана. Последний такой разговор состоялся 17 января текущего года. Премьер Пакистана тогда заявил о широкой поддержке в пакистанском обществе и в целом в мусульманском мире заявлений президента России о недопустимости совершения под предлогом свободы выражения мнений любых действий, унижающих достоинство той или иной религиозной, национальной или социальной группы.

Путин не раз отмечал, что Россия заинтересована в продвижении политического диалога и торгово-экономического сотрудничества с Пакистаном. В 2013 году, в частности, принимая верительную грамоту посла этого государства, он сообщил, что в совместных планах - реализация крупных проектов в энергетике и металлургической промышленности, а также налаживание более плотной работы на антитеррористическом и антинаркотическом направлениях.