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Дума Биробиджана избрала новым градоначальником Максима Семенова

За его кандидатуру свой голос отдали 13 депутатов из 17. Ранее Семенов руководил администрацией Биробиджанского района

ТАСС, 24 февраля. Глава Биробиджанского района Максим Семенов избран мэром Биробиджана. За его кандидатуру проголосовали 13 депутатов гордумы из 17 присутствовавших на заседании, сообщается в четверг на странице мэрии в Instagram.

"Сегодня, 24 февраля, прошло заседание городской Думы, на котором было рассмотрено несколько вопросов. Из 21 депутата присутствовало 17, кворум имеется. Мэром Биробиджана избран Максим Семенов. К своим обязанностям Максим Анатольевич приступит с 1 марта", - говорится в сообщении.

Председатель Думы города Антон Болтов уточнил, что по результатам конкурса до голосования были допущены четыре кандидата: заместитель директора городского предприятия "Городские тепловые сети" Владимир Сахов, контролер технического состояния автотранспортных средств, индивидуальный предприниматель Павел Слободчук, глава Биробиджанского района Максим Семенов и экс-депутат Заксобрания Еврейской автономной области (ЕАО) Вячеслав Целищев. За Максима Семенова отдали голоса 13 депутатов, четыре бюллетеня были испорчены.

Семенов с 2020 года был советником мэра Биробиджана, с 2020 по 2021 год работал первым заместителем главы администрации Облученского района ЕАО. С 2021 года по настоящее время возглавлял Биробиджанский муниципальный район.

Бывший глава Биробиджана Александр Головатый подал в отставку в середине декабря. Он написал соответствующее заявление по собственному желанию и завершил работу 30 декабря. Головатый стал мэром Биробиджана в 2019 году. С 2013 года он возглавлял администрацию Облученского городского поселения в ЕАО.

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