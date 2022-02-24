Замглавы фракции "Единая Россия" заявил о поддержке решения о военной операции на Украине

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко заявил о поддержке решения президента РФ Владимира Путина о проведении военной операции на Украине, по мнению политика, "иных вариантов просто не осталось".

"Я, как депутат парламента и гражданин своей страны, поддерживаю принятые верховным главнокомандующим решения", - приводит слова Ревенко в четверг пресс-служба фракции. По словам депутата, после признания Россией ЛНР и ДНР и данного Совфедом разрешения на применение вооруженных сил за пределами РФ "пропаганда Киева лишь обострилась, вплоть до ядерного шантажа, а обстрелы Юго-Востока участились, иных вариантов, кроме силовой операции, просто не осталось".

"Мы обязаны остановить бойню, потушить националистический угар и защитить мирных людей, которые не могут больше жить под постоянной угрозой уничтожения", - подчеркнул Ревенко, отметив, что "мир на Украине должен быть восстановлен в кратчайшие сроки".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.