Захарова в ответ на предложение Лондона помощи Киеву отметила, что британцы "уже помогли"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление внешнеполитического ведомства Великобритании о помощи Украине, предложив Лондону "отдохнуть".

"Вы уже помогли. Отдыхайте", - написала она в четверг в своем телеграм-канале.

Ранее в четверг замминистра иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли заявил, что Лондон продолжит оказывать военную помощь Украине в виде поставок оборонительных вооружений.

Президент России Владимир Путин утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ в свою очередь сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.