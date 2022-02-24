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Путин и премьер Пакистана начали переговоры в Кремле

Имран Хан прилетел в Москву по приглашению российского президента

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит в Кремле встречу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

Это первые очные переговоры у российского лидера с момента начала специальной военной операции по защите Донбасса.

Имран Хан прилетел в Москву в среду по приглашению российского президента. Он стал первым главой правительства Пакистана, который посещает РФ за более чем два десятилетия.

Как сообщала пресс-служба Кремля, на повестке встречи - как вопросы двусторонних отношений, так и региональные темы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПакистанРоссияХан, Имран
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