Путин и премьер Пакистана начали переговоры в Кремле

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит в Кремле встречу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

Это первые очные переговоры у российского лидера с момента начала специальной военной операции по защите Донбасса.

Имран Хан прилетел в Москву в среду по приглашению российского президента. Он стал первым главой правительства Пакистана, который посещает РФ за более чем два десятилетия.

Как сообщала пресс-служба Кремля, на повестке встречи - как вопросы двусторонних отношений, так и региональные темы.