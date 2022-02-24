В Госдуме заявили, что Запад хотел превратить Украину в полигон для уничтожения России

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Западные страны хотели использовать Украину в качестве полигона для нападения на Россию, военная операция была начата РФ с целью защитить свой суверенитет. Об этом заявил в четверг ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Из Украины пытались сделать полигон для уничтожения России, это было в планах Запада, англосаксов, и этому есть документальные подтверждения, материалы. Нам ничего не оставалось, кроме как спасать свою безопасность. Мы не желаем, чтобы нас подвергали тем действиям, которые были с Ираном, с Ираком, с Ливией, с другими странами, куда вползала Америка, там потом был хаос, крах, потеря государственности. Это планировали сделать и с Россией, поэтому Россия сегодня для безопасности своего государства, наших жителей и защищает Украину от нацистов", - сказал он.

По словам депутата, операция планировалась Западом на ближайшие дни, она подразумевала "полное уничтожение людей, живущих в Донбассе".

"У нас там проживает 775 620 граждан Российской Федерации и 3,5 миллиона наших соотечественников, ни одна страна в мире никогда бы не бросила такое количество людей в беде. Поэтому мы признали суверенитет республик, мы сейчас оказываем помощь в операции по освобождению всей территории Донбасса от нацистов, граница Донецкой и Луганской народных республик - это все территории бывшей Луганской и Донецкой областей", - подчеркнул Водолацкий.

Он полагает, что санкции, которые будут введены в отношении России, не продлятся более полугода, так как страны Запада заинтересованы в получении прибыли.

"Запад туда [на Украину] своих не будет посылать, потому что знает, что мы правы. А экономические санкции нам объявят по всем фронтам, но Запад сейчас стал более циничным, чем был раньше. У нас разные ценности, для Запада ценности - это деньги. Они понимают, что Россия - это та территория, с которой надо работать, дружить и зарабатывать деньги. Может, эти санкции будут длиться полгода, но не более, западным ястребам и их компаниям нужны деньги", - заключил он.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.