Матвиенко: только военная операция России может прекратить боевые действия в Донбассе

"Мы должны защитить людей, спасти жизни, не допустить новых жертв. Военная операция, которая была объявлена президентом РФ, направлена на прекращение огня, военных действий. Другого способа это сделать, кроме как провести специальную военную операцию, просто не существует. Естественно, мы об этом сказали, об этом заявили. И заявили также о том, что это уже не только вопрос безопасности Луганска и Донецка, это вопрос безопасности России", - сказала Матвиенко.

По словам Матвиенко, Россия не могла допустить продвижения НАТО вплотную к своим границам. Она уверена, что это бы произошло после вступления Украины в состав альянса. При этом спикер Совфеда добавила, что Россия не воюет с украинским народом.

"Мы не могли этого допустить, мы не имеем права как ответственное руководство страны допустить, чтобы для России была такая серьезная угроза. Очень хочется, чтобы нас услышал украинский народ. Мы не воюем с народом, не воюем ни с кем, мы хотим добиться мира. Мы не против украинского народа, он всегда был, есть и будет для нас братским и дружественным", - сказала Матвиенко, добавив, что российская сторона переживает за то, чтобы в ходе военной операции не было жертв среди мирного населения.

"Думаю, и граждане России поймут, что это делается для того, чтобы Россия могла спокойно развиваться, чтобы мы жили под мирным небом. Сегодня как никогда нужно сплочение нации, общества, людей", - заявила Матвиенко.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.