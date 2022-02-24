В "Единой России" заявили, что Путин защитил россиян и ликвидировал потенциальную угрозу

"Фактически президент своим решением защищает не только наших граждан и соотечественников, но и ликвидирует потенциальную угрозу для безопасности нашей страны. <…> Мы, безусловно, поддерживаем решения, которые принял наш лидер Владимир Путин", - сообщил Васильев.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим решением о проведении военной спецоперации на Украине не только защитил граждан РФ и соотечественников, но и ликвидировал потенциальную угрозу для безопасности России. Об этом в четверг сообщил лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, слова которого приводит пресс-служба фракции.

По его словам, на протяжении последних восьми лет Россия призывала Украину к выполнению минских соглашений, а также работала над тем, чтобы Донбасс получил особый статус в составе Украины. "Буквально кричали о том, что в ДНР и ЛНР гибнут мирные люди. За это время в результате обстрелов и бомбежек погибло более 2,6 тыс. мирных жителей, более 5,5 тыс. ранено. Только в последние несколько дней около 100 тыс. беженцев были вынуждены покинуть свои дома и искать укрытия в России", - отметил Васильев.

При этом, подчеркнул он, другие участники "нормандской четверки" - Украина, Германия и Франция - не слышали Россию. "Запад не сделал ничего, чтобы прекратить этот кошмар и наладить жизнь на территории Донецкой и Луганской народных республик", - подчеркнул Васильев.

Кроме того, добавил он, позиция России не была услышана "и после того, как все политические партии в Государственной думе проголосовали за ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками ДНР и ЛНР, позволившую создать юридические условия для оказания военно-технической помощи признанным республикам". "Не услышали нас и после того, как Совет Федерации дал разрешение президенту использовать российские вооруженные силы за рубежом. Хотя все это время мы вели честную политику, открыто транслируя свои озабоченности и призывы", - подчеркнул Васильев.

О спецоперации

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.