Мишустин заявил, что страны Запада пытаются разобщить Россию и Казахстан

НУР-СУЛТАН, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на встрече с коллегой из Казахстана Алиханом Смаиловым в Нур-Султане высоко оценил двусторонние отношения государств, но отметил, что страны Запада предпринимают попытки разобщить Россию и Казахстан.

Глава российского кабмина указал, что нынешняя встреча в Нур-Султане нацелена на то, чтобы укреплять двусторонние интеграционные связи в формате Евразийского экономического союза, обеспечивать развитие торгово-экономического сотрудничества в интересах обоих государств и народов.

"Конечно, не всем это нравится, страны Запада пытаются иногда и разобщить нас, и здесь своим присутствием в это сложное время мы говорим всем, что мы вместе", - подчеркнул Мишустин. "Оценки текущей ситуации даны президентом РФ Владимиром Путиным, который четко обозначил задачи нашей страны", - добавил он.

Премьер-министр РФ напомнил, что 10 февраля Путин встретился в Москве с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, и они провели "очень содержательные переговоры". Мишустин также сам встретился с Токаевым в Москве. По итогам переговоров были приняты "важнейшие решения о расширении практического сотрудничества стран", в том числе о продвижении целого ряда новых проектов в сферах энергетики, промышленности, высоких технологий, образования, культуры и других областей.