Слуцкий: Россия готова к диалогу по безопасности, где стороны будут слышать друг друга

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россия всегда выступает за диалог по вопросам безопасности, но он должен быть конструктивным и с условием, что стороны слышат друг друга. Об этом ТАСС в четверг заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Россия всегда выступала за диалог, тем более по вопросам безопасности. Но встречалась с глухой стеной в отношении своих инициатив", - сказал он, отвечая на вопрос о готовности России обсуждать тему гарантий безопасности.

По словам депутата, "то, что сейчас происходит - результат той самой политики сдерживания и построения западной гегемонии". "Мы за переговоры, но конструктивные переговоры, где стороны слышать друг друга и готовы к компромиссам", - пояснил он.

"Мы верили и верим, что все вопросы нужно решать дипломатическим путем, а не путем односторонних и противоправных санкций", - заключил глава комитета.