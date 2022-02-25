Володин заявил, что Зеленский забыл об интересах своих граждан

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на своем посту совершил три роковые ошибки, одна из которых заключается в том, что Украина не проводила независимую политику.

"Такое государство, как Украина, должно проводить собственную независимую политику. А не прогибаться под США и Европу. Сделав ставку на Вашингтон и Брюссель, Зеленский забыл об интересах своих граждан", - написал Володин в пятницу в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский похоронил минские соглашения, не сумев начать переговоры с Донбассом. Получив в наследство проблему Донбасса, так и не смог перешагнуть через себя и сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР. Что это? Гордыня, отсутствие политического опыта, безответственность? Зеленский был обязан вести диалог. Именно он похоронил минские соглашения", - отметил Володин.

Также он заявил, что угрозы Зеленского по ядерному оружию стали проблемой глобальной безопасности. "Угрозы Зеленского пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия стали реальной проблемой глобальной безопасности для всего мира. Делая такие заявления, он показал себя как безответственный глава государства", - отметил Володин.