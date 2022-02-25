Путин в режиме онлайн получает доклады о ходе спецоперации на Украине

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, являясь верховным главнокомандующим страны, в режиме онлайн получает доклады от военных о ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Приоткрыть это нельзя. Вы знаете, что Путин является верховным главнокомандующим. Как вы понимаете, верховный главнокомандующий в ходе выполнения специальных операций получает в режиме онлайн доклады от военных", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, на каком уровне происходит координация Путиным спецоперации.