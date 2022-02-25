Путин поблагодарил Асада за поддержку российской военной операции по защите Донбасса

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным выразил решительную поддержку спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"Президент Сирии выразил решительную поддержку проводимой Россией специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбасса, осудив при этом дестабилизирующую политику США и НАТО, которая в свое время привела к серьезной деградации обстановки и на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин поблагодарил Асада за такую принципиальную позицию и в свою очередь поделился "оценками развития ситуации в контексте принятых и реализуемых Россией решений".

Также Путин и Асад обсудили процесс сирийского урегулирования. "Лидеры обсудили тематику сирийского урегулирования и, в частности, продвижения политического процесса в рамках Астанинского формата в целях обеспечения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении.

Президенты также рассмотрели ряд вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере. Они договорились о продолжении взаимодействия и контактов на различных уровнях.

Как указали в Кремле, разговор состоялся по инициативе сирийской стороны.

Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.