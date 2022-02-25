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Военная операция на Украине

Захарова призвала не заниматься спекуляциями, фантазируя на тему широкомасштабной войны

Официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона зафиксировала сейчас обращение президента Украины Владимира Зеленского, распространенное в видео формате, с призывом начать переговоры

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала журналистов не фантазировать на тему широкомасштабной войны. Россия действует поэтапно в рамках специальной военной операции, цели которой четко обозначены руководством страны.

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"Мы сейчас не будем заниматься фантазиями [и спекулировать на тему широкомасштабной войны]. Это к данной ситуации, вообще, не относится (специальной военной операции РФ - прим. ТАСС). Мы идем поэтапно. Цели ее обозначены. Идут комментарии Министерства обороны Российской Федерации", - указала дипломат на брифинге в пятницу в ответ на просьбу журналиста оценить масштаб военных действий на Украине.

Она отметила, что российская сторона зафиксировала сейчас обращение президента Украины Владимира Зеленского, распространенное в видео формате, с призывом начать переговоры. "Мы на нее отреагировали. Заниматься какими-то фантазиями сейчас никто не будет. Была просьба, на нее отреагировали. Все", - резюмировала она.

Президент РФ Владимир Путин в четверг объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

В пятницу Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором предложил Путину сесть за стол переговоров. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов отправить в Минск на переговоры с Украиной делегацию РФ.

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РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
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