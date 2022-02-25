В МИД РФ призвали Израиль понять причины военной операции на Украине

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в пятницу на встрече с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви выразил надежду, что Тель-Авив с пониманием отнесется к причинам российской военной операции на Украине.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений. Затронута ситуация на Украине. В данном контексте с российской стороны особое внимание было уделено необходимости продолжения усилий по сохранению исторической правды о Второй мировой войне, Холокосте и противодействию попыткам героизации нацизма", - говорится в сообщении МИД РФ,

"При этом была выражена надежда, что в Израиле с должным пониманием отнесутся к причинам, побудившим российское руководство принять решение о проведении специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, - информировали в дипведомстве. - Подтвержден также настрой на продолжение конструктивного политического диалога, поступательного развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарных связей".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.