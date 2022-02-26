Небензя назвал антироссийским проект резолюции СБ ООН по Украине

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Проект резолюции Совета Безопасности ООН, представленный группой западных стран и осуждающий специальную военную операцию РФ на Украине, является антироссийским и антиукраинским. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

"Российская Федерация проголосовала против представленного нам сегодня антироссийского и антиукраинского проекта резолюции Совета Безопасности. Почему антироссийского, думаю, объяснять не надо. Достаточно хотя бы бегло на него взглянуть. Почему антиукраинского? Потому что этот документ, вне всякого сомнения, противоречит коренным интересам украинского народа, поскольку пытается спасти и закрепить на Украине ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии, длящейся вот уже как минимум восемь лет, - сказал Небензя. - Благодарим тех, кто не стал поддерживать этот проект". Ранее Россия воспользовалась правом вето в Совбезе и заблокировала проект указанной резолюции. За него проголосовали 11 членов СБ ООН, Китай, Индия и ОАЭ воздержались от голосования.

Цели спецоперации

Россия войну с Украиной и украинским народом не ведет, а цели специальной военной операции будут достаточно скоро выполнены, заявил Небензя.

"В заключение хочу подчеркнуть: мы не ведем войну с Украиной и украинским народом", - указал дипломат. Он выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Украины.

"Мы проводим специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации. Эти задачи будут достаточно скоро выполнены, и украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями", - подчеркнул Небензя.

Гибель мирных жителей в Донбассе

Четыре мирных жителя Донецкой и Луганской народных республик погибли в пятницу в результате действий Вооруженных сил Украины, сообщил Небензя.

"Только сегодня погибли четыре мирных жителя от рук украинских вооруженных сил", - заявил российский дипломат. Он выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Украины.

"Пешка Запада"

Страны Запада превратили Украину в пешку в своей геополитической игре, заявил Небензя.

"Вы сделали Украину пешкой в вашей геополитической игре, не заботясь совершенно об интересах украинского народа", - подчеркнул российский дипломат, говоря о государствах Запада. Он выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Украины.

"Живой щит"

Националисты на Украине используют мирных жителей республики в качестве живого щита, заявил Небензя.

"Президент [Владимир] Путин и Министерство обороны России четко заявили и ясно заявили, что удары по гражданским целям наноситься не будут. Но националисты уже используют мирных жителей в качестве живого щита. В частности, категорически осуждаем размещение националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня. Это прямое нарушение норм международного гуманитарного права, включая статьи 51 и 58 1-го дополнительного протокола к Женевским конвенциям", - сказал дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, который посвящен ситуации вокруг Украины.

Небензя назвал фейком сообщения о разбомбленном на Украине детском саду.