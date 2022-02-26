Володин: военные Украины не хотят гибнуть за власти, продавшие суверенитет, за олигархов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Украинские военные складывают оружие, так как не хотят гибнуть за режим, продавший суверенитет их страны, а также за олигархов и националистов. Об этом в субботу в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Украинские военные складывают оружие и переходят на сторону мира. Почему это происходит? Во-первых, никто не хочет гибнуть за режим, который продал суверенитет Украины", - отметил он. Кроме этого, "никто не хочет гибнуть за олигархов и националистов". "Они разграбили страну, обладающую огромным потенциалом. Коррумпированное правительство действует исключительно в личных интересах, хочет сохраниться любой ценой, не думая о гражданах Украины. Неудивительно, что многие украинские чиновники и бизнесмены уже сбежали за рубеж", - подчеркнул он.

Также Володин отметил, что украинские военные "понимают, что их семьям ничто не угрожает". "В рамках специальной миротворческой операции задача ставится демилитаризировать Украину и избавить ее от неонацистов, которые наносят удары по жилым кварталам городов, используя мирных граждан как живой щит. В результате есть погибшие среди населения. Именно от таких отморозков надо спасать мирных людей", - добавил он.

Спикер при этом подчеркнул, что "Россия больше, чем кто бы то ни было, заинтересована, чтобы на украинской земле наступил мир, которого там нет уже восемь лет". "И те, кто сегодня сложил оружие, это понимают. Это единственно правильный путь. Они думают о будущем, о своих семьях и смогут жить в мирной, независимой и демократической Украине", - заключил политик.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.