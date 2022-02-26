Посольство РФ в Латвии раскритиковало внесение Николая Баскова в черный список республики

РИГА, 26 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Латвии в субботу подвергло критике внесение народного артиста РФ Николая Баскова в черный список республики.

"Внесение Латвией в черный список [Николая] Баскова, который является не только народным артистом России, но и Украины, вызывает откровенное непонимание у многих жителей страны. Очевидно, что местная нацэлита по собственной инициативе взяла крайне русофобский курс на разрыв культурных связей с Российской Федерацией", - указало посольство России в Facebook.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее сообщил, что внес народного артиста РФ Николая Баскова в черный список за поддержку "агрессии против Украины".

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис 25 февраля заявил, что принял решение в одностороннем порядке расторгнуть соглашение о сотрудничестве в сфере культуры с Министерством культуры России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.