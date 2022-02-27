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Военная операция на Украине

Захарова заявила, что часть стран поддерживают РФ и понимают происходящее вокруг Украины

Официальный представитель МИД РФ назвала в первую очередь азиатских партнеров