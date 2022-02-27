Володин заявил, что Зеленский должен искать любую возможность для переговоров

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский должен искать любую возможность для переговоров, но вместо этого ищет отговорки, что с его стороны является преступлением перед народом Украины. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье.

"В нынешней обстановке в интересах граждан Украины Зеленский должен искать любую возможность для переговоров. Но вместо участия в них ищет отговорки. С его стороны это преступление перед народом Украины, перед мировым сообществом", - написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Володин, нежелание садиться за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР стало одной из ошибок Зеленского, которая привела к трагическим последствиям. "Этому он предпочел многолетний геноцид по отношению к миллионам жителей некогда украинских регионов. Итог известен. Граждане Донбасса обратились с просьбой признать суверенитет и решили строить жизнь самостоятельно, без Киева. Вина в этом Зеленского очевидна", - добавил он.

Председатель Госдумы напомнил, что в воскресенье Москва предложила Киеву переговоры в Гомеле - "городе, который выбрала украинская сторона". "Но Зеленский вновь так же, как было в ситуации с ДНР и ЛНР, под разными предлогами уходит от них. Было понятно и раньше, что Зеленский не самостоятельный человек, которого привел к власти Вашингтон. Длящийся конфликт нужен и выгоден США, которые нашпиговали оружием Украину, сделали все, чтобы была создана сегодняшняя ситуация", - подчеркнул он.

"Зеленскому мир не нужен. Последствия очевидны. Если вчера из-за своей позиции Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину", - заключил Володин.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.