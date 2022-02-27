Меликов назначил двух новых замруководителя администрации главы и правительства Дагестана

МАХАЧКАЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов назначил двух новых заместителей руководителя своей администрации. Об этом в воскресенье сообщается на сайте главы региона.

"Глава региона Сергей Меликов подписал указ о назначении Рашида Акавова заместителем руководителя администрации главы и правительства Дагестана - начальником управления информационной политики и пресс-службы руководителя региона. Другим документом глава республики заместителем руководителя администрации главы и правительства Дагестана назначил Рашию Алиеву", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, глава Дагестана Сергей Меликов утвердил новый состав правительства региона, сменив руководителей нескольких министерств и зампредов регионального кабмина.