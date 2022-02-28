Небензя заявил, что бесконтрольная раздача оружия угрожает украинцам

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Бесконтрольная раздача властями Украины оружия всем желающим угрожает безопасности жителей страны. Об этом заявил в воскресенье постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Жителям Украины угрожает также бесконтрольная раздача радикалами и властью всем желающим, включая специально выпущенных из тюрем преступников, оружия, которое уже стреляет в руках грабителей и мародеров", - сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.