ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что проведет 28 февраля пресс-конференцию. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье по окончании заседания Совета Безопасности всемирной организации.

Ему был задан вопрос относительно проекта резолюции СБ ООН о гуманитарном доступе на Украину, который намерена в понедельник представить Франция. "Мы сможем прокомментировать ее, когда увидим текст, я не могу сделать этого заранее", - указал российский постпред. "Кстати, завтра я проведу пресс-конференцию", - отметил Небензя. По его словам, она пройдет "ближе к заседанию Совета Безопасности", которое намечено на 15:00 по времени Восточного побережья США (23:00 мск).