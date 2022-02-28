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Захарова посоветовала странам G7 оценить ущерб, причиненный ими миру за последние 25 лет

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что ущерб от действий этих стран имел место на "нескольких континентах мира"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала странам Группы семи (G7) подсчитать ущерб, который они причинили миру за последние 20-25 лет, и рассчитаться по долгам.

Комментируя совместное заявление "семерки" о том, что Россия будет нести ответственность за любой ущерб, причиненный ее действиями Украине, украинским гражданам и международным организациям, дипломат напомнила, что этим странам следует начать подсчеты с себя. "Нужно давно "семерке" подсчитать тот ущерб, который ее страны нанесли миру за последние 20-25 лет, и рассчитаться по долгам своими деньгами, а не чужими", - указала дипломат в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Захарова обратила внимание, что ущерб от действий этих стран имел место на "нескольких континентах мира".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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