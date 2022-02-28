Захарова посоветовала странам G7 оценить ущерб, причиненный ими миру за последние 25 лет

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала странам Группы семи (G7) подсчитать ущерб, который они причинили миру за последние 20-25 лет, и рассчитаться по долгам.

Комментируя совместное заявление "семерки" о том, что Россия будет нести ответственность за любой ущерб, причиненный ее действиями Украине, украинским гражданам и международным организациям, дипломат напомнила, что этим странам следует начать подсчеты с себя. "Нужно давно "семерке" подсчитать тот ущерб, который ее страны нанесли миру за последние 20-25 лет, и рассчитаться по долгам своими деньгами, а не чужими", - указала дипломат в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Захарова обратила внимание, что ущерб от действий этих стран имел место на "нескольких континентах мира".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.