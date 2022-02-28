Захарова считает "золотой мечтой" США появление ядерного оружия на Украине

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что появление ядерного оружия на территории Украины было бы "золотой мечтой" для США.

"США разместили свое ядерное оружие на территории европейских стран. И это не Франция и Британия, у которых есть свое ядерное оружие. А это Италия и многие другие страны, у которых есть американское ядерное оружие, но они к нему доступа не имеют. Там управляют всем США. И то, что оно появилось бы на Украине, это была золотая мечта", - сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1"

"И вот сейчас, когда у нас многие спрашивают: "Вы действительно считаете, что на территории Украины появилось бы ядерное оружие? Кто бы в Европе это допустил". Да ладно? Неужели вы настолько наивные, что не понимаете, что если страна является официальным обладателем ядерного оружия, то для США это не значит, что оно должно быть только на ее территории?" - подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, это "разнузданное и абсолютно бесконтрольное поведение англосаксонских псевдогуру" будет распространяться не только на Россию, но и на всех, кто будет каким-то образом им в их "странном мире поперек дороги вставать". "Нам тогда не верили. Это было еще десять лет назад. Сегодня Китай сталкивается с этим по всем фронтам" - продолжила она.

В этой связи Захарова напомнила о решении США и Великобритании разместить подлодки с ядерными реакторами вокруг Австралии. "Это так, видимо, для начала, чтобы прилично звучало. А на самом деле мы не знаем до конца их плана", - сказала Захарова, отметив, что тактика их заключается в создании очага нестабильности.