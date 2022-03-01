Пушилин: обстановка в Донбассе сложная, но контрнаступательная операция продолжается

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Обстановка в Донбассе остается сложной, но операция войск Донецкой Народной Республики (ДНР) совместно с Вооруженными силами РФ продолжается. Об этом во вторник заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" .

"Обстановка остается сложной, но тем не менее мы продолжаем контрнаступательную операцию", - сказал он.

Криминогенная обстановка

Криминогенная обстановка в Донбассе находится под контролем, в том числе в освобожденных населенных пунктах, заявил глава ДНР.

"Ситуация под контролем, в том числе в освобожденных населенных пунктах. МВД сразу берет ситуацию под контроль, изначально работает комендатура, за правопорядок тоже отвечаем мы, с этим там все в порядке", - сказал он.

Пушилин добавил, что на подконтрольных ДНР и ЛНР территориях за последний период преступность практически сведена к нулю.

Потребности населения

Пушилин заявил, что все потребности местного населения на подконтрольных территориях практически закрыты.

"ДНР, та территория, которая нам была подконтрольна, у нас [там] потребности практически все закрыты. А что касается освобождаемых населенных пунктов, там потребность есть во всем", - сказал он.

Мобилизация

Мобилизация в ДНР еще не завершена, формируются резервы, заявил Пушилин.

"Мобилизация заканчивается, но еще не завершена, - сказал он. - Мы еще формируем резервы. Основные подразделения укомплектованы, сейчас формируется резерв, он тоже необходим".

