МИД РФ назвал высылку 12 дипломатов постпредства при ООН шагом США по эскалации отношений

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Москва рассматривает высылку 12 дипломатов постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке как спровоцированную США преднамеренную и циничную эскалацию в двусторонних отношениях. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Рассматриваем высылку 12 дипломатов постоянного представительства России в Нью-Йорке как спровоцированную Вашингтоном преднамеренную и циничную эскалацию в российско-американских отношениях в нарушение обязательств США в рамках соответствующего соглашения с принимающей стороной", - указала она.

Как отметила дипломат, администрация президента США Джо Байдена продолжает линию не только на полное разрушение основ межгосударственных связей, но и на подрыв центральной роли ООН в попытке навязать пресловутый "миропорядок, основанный на правилах", диктуемых США и их сателлитами. "Смысл происходящего и момент, выбранный для этой сугубо враждебной акции, для нас очевидны - нарастить давление, усилить шантаж и запугивание с целью ослабить наши позиции, лишить возможности полноценно работать на ооновской площадке", - подчеркнула она.

По словам Захаровой, эти "подлые американские приемы" ни для кого не являются новостью. Как отметила дипломат, Вашингтон, "раз за разом проигрывая на дипломатическом поле, пытается взять реванш, злоупотребляя положением страны, на территории которой волею судеб находится штаб-квартира ООН".

"После случившегося больше нет места отговоркам и проволочкам в вопросе о немедленном официальном запуске процедуры арбитража между ООН и США в связи с грубыми нарушениями ими Соглашения о центральных учреждениях. Вновь напоминаем об этом генсекретарю ООН", - подчеркивается в комментарии.

"Что касается высылки российских дипломатов, то она без должной реакции и ответа - необязательно симметричного - не останется. Советуем ответственным лицам в Вашингтоне задуматься о последствиях их деструктивной линии", - заключила она.

Высылка дипломатов

В понедельник в ходе пресс-конференции постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов при ООН "персона нон грата", им предписано покинуть страну до 7 марта. По словам заместителя постоянного представителя США при ООН Ричарда Миллза, российские дипломаты якобы "осуществляли деятельность, не входящую в их сферу ответственности и не соответствующую их обязательствам". Небензя подчеркнул, что РФ "не удовлетворяют" объяснения американской стороны.