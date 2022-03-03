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Военная операция на Украине

Захарова назвала "опасными играми" желание Киева обрести ядерное оружие

По словам официального представителя МИД РФ, этим планам надо "поставить заслон"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Затеянные Киевом "опасные игры" по обретению собственного ядерного оружия вызывают серьезную тревогу. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Серьезную тревогу вызывают затеянные нынешним киевским режимом опасные игры, связанные с планом обострения ситуации в контексте обретения собственного ядерного оружия. Этому нужно поставить заслон", - указала дипломат.

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Захарова напомнила, что 5 марта Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который "западные партнеры еще не развалили", исполняется 52 года. В этой связи она указала, что Россия "всегда была и остается полностью привержена договору" и предпринимает "немалые усилия в русле продвижения создания мира, свободного от ядерного оружия". "Мы намерены и дальше следовать этой благородной цели, - продолжила она. - Нельзя не отметить, что в нынешних крайне сложных геополитических условиях возникают прямые угрозы функционированию этого Договора о нераспространении ядерного оружия".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, допустил, что Киев может пересмотреть обязательства по Будапештскому меморандуму, который предусматривал отказ от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

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УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
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