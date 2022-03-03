Захарова назвала "опасными играми" желание Киева обрести ядерное оружие

Захарова напомнила, что 5 марта Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который "западные партнеры еще не развалили", исполняется 52 года. В этой связи она указала, что Россия "всегда была и остается полностью привержена договору" и предпринимает "немалые усилия в русле продвижения создания мира, свободного от ядерного оружия". "Мы намерены и дальше следовать этой благородной цели, - продолжила она. - Нельзя не отметить, что в нынешних крайне сложных геополитических условиях возникают прямые угрозы функционированию этого Договора о нераспространении ядерного оружия".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, допустил, что Киев может пересмотреть обязательства по Будапештскому меморандуму, который предусматривал отказ от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.