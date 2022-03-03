{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин назначил Илью Торосова первым замглавы Минэкономразвития

Торосов занимал должность заместителя главы МЭР России с 2018 года

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Илью Торосова первым заместителем министра экономического развития РФ, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Торосова Илью Эдуардовича первым заместителем министра экономического развития Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Согласно информации, размещенной на сайте Минэкономразвития, Торосов назначен на эту должность 1 марта текущего года.
С 2018 года Торосов был заместителем главы МЭР РФ.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Путин проводит совещание с членами Совбеза. Видеотрансляция
В Кремле сообщили, что глава государства может прокомментировать потери войск РФ на Украине, о которых накануне сообщили в Минобороны
Путин проводит совещание с членами Совбеза.
Читать полностью