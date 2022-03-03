Мишустин назначил Илью Торосова первым замглавы Минэкономразвития

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Илью Торосова первым заместителем министра экономического развития РФ, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Торосова Илью Эдуардовича первым заместителем министра экономического развития Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Согласно информации, размещенной на сайте Минэкономразвития, Торосов назначен на эту должность 1 марта текущего года.

С 2018 года Торосов был заместителем главы МЭР РФ.